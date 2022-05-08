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В ПФР подсчитали государственные средства в софинансировании пенсии

ПФР: участники программы софинансирования пенсии накопили 5,3 миллиарда рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Участники программы софинансирования пенсионных накоплений в 2021 году сформировали 5,3 миллиарда рублей за счет добровольных взносов и средств государства. Такие подсчеты сделали для ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Из суммы в 5,3 миллиарда рублей более половины составили собственные отчисления участников. В качестве средств государственного софинансирования поступили 2,5 миллиарда рублей. Суммы отличаются потому, что некоторые участники делали взносы на суммы, которые, по правилам, увеличению не подлежат, — то есть меньше двух или больше 12 тысяч рублей в год.

Средний размер прибавки составляет две тысяч рублей в месяц, всего ежемесячные выплаты получает 37,4 тысячи человек. Взнос участника увеличился до 11,1 тысячи рублей, в 2020 году он составлял 10,4 тысячи рублей. В дополнение к средствам граждан и государства поступили и взносы работодателей на сумму 47,5 миллиона рублей.

Программа софинансирования пенсии была введена в 2008 году. С учетом новых поступлений, общий объем добровольных взносов за все время программы достиг 71,5 миллиарда рублей. Программа предполагает государственную поддержку за счет средств Фонда национального благосостояния на условиях уплаты дополнительных страховых взносов.

Механизм, как утверждают в ПФР, призван «экономически стимулировать личную ответственность гражданина за формирование своей будущей пенсии». Сейчас программа действует только для тех, кто присоединился к ней до конца 2014 года и уплатил дополнительные взносы не позднее 31 января 2015 года. Стать новым участником программы уже нельзя.

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Платон Щукин
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