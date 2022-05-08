В ВСУ объяснили большое число потерь морпехов

Пленный полковник ВСУ Кормянков заявил, что морпехи несли потери из-за «Азова»

Националистический батальон «Азов», против боевиков которого в России заведено дело, сдавал позиции, так как морпехи Украины несли большие потери. Об этом рассказал плененный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков. Записью, сделанной на территории ДНР, делится РИА Новости.

По его словам, боевики «Азова» оставляли районы Мариуполя после выполнения задач, после чего 36-й бригада морской пехоты занимала их позиции. Как объяснил Кормянков, такая тактика была выбрана, чтобы их «не обошли с фланга». Он также отметил, что не может отвечать за действия нацбатальона, так как прямо не связан с этим ведомством.

«У нас с ними был небольшой совместный период, когда мы могли как-то вести диалоги. И это до того момента, пока они не начали отходить с левого и с правого фланга, — заявил полковник ВСУ. — Когда они оголили нам наши ряды и заставили наши подразделения идти на разрыв, так сказать, стать в тактически невыгодном положении и нести большие потери личного состава, техники…»

В заключение Кормянков сказал, что после действий боевиков морпехи начали нести большие потери. Более точных данных о маневрах «Азова» полковник не привел. При этом он добавил, что его бригада оказалась «полностью скованна боевыми действиями».

Уточняется, что командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков оказались в числе пленных после того, как попытались выйти с завода «Азовмаш». Уже известно, что они дали показания о захвате и ведении боевых действий в Мариуполе.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.