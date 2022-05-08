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Зеленский пожаловался на отсутствие единства в Евросоюзе

Зеленский пожаловался на отсутствие единства в ЕС по шестому пакету антироссийских санкций
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие единства в Европейском союзе (ЕС) по шестому пакету антироссийских санкций. Об этом сообщает Fox News.

Украинский лидер считает, что ЕС должен занимать единую позицию. При этом он добавил, что Киев благодарен Евросоюзу за те санкции, которые были введены в отношении Москвы. Политик добавил, что на сегодняшний день только США и Великобритания демонстрируют безусловную поддержку дальнейшему введению ограничительных мер.

Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты являются акселератором санкционной политики назвал страну самой могущественной на сегодняшний день.

Ранее стало известно, что ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций по крайней мере к 9 мая. 4 мая дипломаты Евросоюза обсудили шестой пакет санкций, который единогласно должны одобрить все 27 государств-членов.

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Марина Совина
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