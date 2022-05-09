Канцлер Германии Шольц призвал сделать переговоры между Россией и Украиной «конкретнее»

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал возобновить переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, требование ФРГ заключается в том, чтобы сделать переговоры между двумя странами «конкретнее». Шольц отметил, что необходимо очень быстро достигнуть соглашения между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что украинский кризис длится уже несколько недель. Сейчас важно, чтобы не было нового роста эскалации, добавил канцлер. Помимо этого, он заявил, что надо добавиться вывода российских войск с Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал цели Парижа и Берлина в ходе конфликта на Украине. Макрон заявил, что Франция и ФРГ хотят довести до конца переговоры России и Украины ради достижения мира. «Мы хотим помочь Украине вести переговоры на тех условиях, которые она сама определит», — сказал он во время совместной пресс-конференции с Шольцем в Берлине.

