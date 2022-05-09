Макрон назвал цели Франции и ФРГ в ходе конфликта на Украине

Президент Макрон: Франция и ФРГ хотят довести до конца переговоры РФ и Украины ради мира

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал цели Парижа и Берлина в ходе конфликта на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Макрон заявил, что Франция и ФРГ хотят довести до конца переговоры России и Украины ради достижения мира. «То, чего мы хотим добиться, - это скорейшего прекращения огня, которое позволит довести до конца начатые переговоры между делегациями РФ и Украины, чтобы добиться мира и устойчивого вывода российских войск. В этом состоит наша цель. Мы хотим помочь Украине вести переговоры на тех условиях, которые она сама определит», — сказал он во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

Ранее Макрон призвал Евросоюз добиваться деэскалации конфликта на Украине. Он заявил, что после стабилизации ситуации на Украине следует проводить переговоры о мире с участием российской и украинской сторон. «Наша ответственность состоит в том, чтобы добиться прекращения огня без расширения конфликта на другие части Европы», — подчеркнул он.