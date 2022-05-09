Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон назвал цели Франции и ФРГ в ходе конфликта на Украине

Президент Макрон: Франция и ФРГ хотят довести до конца переговоры РФ и Украины ради мира
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал цели Парижа и Берлина в ходе конфликта на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Макрон заявил, что Франция и ФРГ хотят довести до конца переговоры России и Украины ради достижения мира. «То, чего мы хотим добиться, - это скорейшего прекращения огня, которое позволит довести до конца начатые переговоры между делегациями РФ и Украины, чтобы добиться мира и устойчивого вывода российских войск. В этом состоит наша цель. Мы хотим помочь Украине вести переговоры на тех условиях, которые она сама определит», — сказал он во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

Ранее Макрон призвал Евросоюз добиваться деэскалации конфликта на Украине. Он заявил, что после стабилизации ситуации на Украине следует проводить переговоры о мире с участием российской и украинской сторон. «Наша ответственность состоит в том, чтобы добиться прекращения огня без расширения конфликта на другие части Европы», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава МВД Польши нашел объяснение нападению на посла России в Варшаве
США заявили о применении украинскими военными американских гаубиц в боях
Москвичи поспорили из-за рекламы на Тверской
В США рассказали о беспокойстве в Азии из-за заявления о дружбе России и Китая
Макрон назвал цели Франции и ФРГ в ходе конфликта на Украине
Китай запустил космический грузовик к своей орбитальной станции
В Крыму опровергли сообщения о взрыве на Крымском мосту
ITF подтвердила отстранение российских теннисистов от командных турниров
Борис Джонсон счел героическими усилия советского народа в годы войны с нацизмом
Макрон обсудит с Зеленским создание нового политического сообщества в Европе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.