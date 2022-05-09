Макрон призвал ЕС добиваться деэскалации конфликта на Украине

Макрон призвал Евросоюз добиваться прекращения огня на Украине без расширения конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции заявил, что после стабилизации ситуации на Украине следует проводить переговоры о мире с участием российской и украинской сторон. Слова политика приводит ТАСС.

«Наша ответственность состоит в том, чтобы добиться прекращения огня без расширения конфликта на другие части Европы», — подчеркнул глава государства, добавив, что вскоре странам предстоит «строить мир» за столом переговоров с представителями России и Украины.

Макрон отметил, что условия переговоров будут определять Москва и Киев. По его словам, это должно происходить «без отрицания или унижения какой-либо из сторон».

Комментируя текущую ситуацию, он указал, что предстоящие месяцы и недели будут сложными.

Ранее Макрон назвал возможные сроки вступления Украины в Евросоюз. Он отметил, что этот процесс может занять несколько лет или даже десятилетий.