Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон призвал ЕС добиваться деэскалации конфликта на Украине

Макрон призвал Евросоюз добиваться прекращения огня на Украине без расширения конфликта

Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции заявил, что после стабилизации ситуации на Украине следует проводить переговоры о мире с участием российской и украинской сторон. Слова политика приводит ТАСС.

«Наша ответственность состоит в том, чтобы добиться прекращения огня без расширения конфликта на другие части Европы», — подчеркнул глава государства, добавив, что вскоре странам предстоит «строить мир» за столом переговоров с представителями России и Украины.

Макрон отметил, что условия переговоров будут определять Москва и Киев. По его словам, это должно происходить «без отрицания или унижения какой-либо из сторон».

Комментируя текущую ситуацию, он указал, что предстоящие месяцы и недели будут сложными.

Ранее Макрон назвал возможные сроки вступления Украины в Евросоюз. Он отметил, что этот процесс может занять несколько лет или даже десятилетий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на посла России в Варшаве
Глава Еврокомиссии поддержала отмену принципа единогласного голосования в ЕС
На подмосковной штрафстоянке забыли коллекционный спорткар Ferrari
В шествии «Бессмертного полка» в Москве приняли участие более миллиона человек
«Волонтеры Победы» подвели итоги Дня Победы
Ваенга рассказала об избиении
Глава Евросовета прервал встречу с Шмыгалем в Одессе из-за ракетного удара
Инвестор дал рекомендации по покупке валюты на фоне снижения курса доллара
Эрдоган предложил Евросоюзу «написать для себя новую историю»
Стало известно о планах ЕС отказаться от эмбарго на перевозку российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.