ВСУ расстреляли машину британского телеканала Sky News

Украинский продюсер Сафаров сообщил о расстреле машины Sky News

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» расстреляли автомобиль британского телеканала Sky News. Об этом сообщил украинский продюсер телеканала Азад Сафаров в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«К водителю кто-то подошел и в упор расстрелял машину со стороны водительского места. К счастью, машина иностранцев бронированная. Водительницу не ранили», — рассказал он.

По словам Сафарова ситуация произошла в марте 2025 года. Он рассказал, что после обстрела выбежал другой военный, начал собирать гильзы и сказал водителю, чтобы она уезжала, потому что сейчас перестреляют остальные машины.

В июне украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью Sky News. В нем он поднял некоторые вопросы международной повестки, а также рассказал, что Украина испытывает дефицит ракет ПВО, способных сбивать баллистические ракеты, поскольку их поставки замедлились из-за конфликта США и Ирана.