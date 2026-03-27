Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:35, 27 марта 2026

Зеленский: Гарантии для Украины должны включать НАТО и ядерное оружие
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский вновь поднял вопрос о ядерном оружии, говоря о гарантиях безопасности, передает «Страна.ua».

По его словам, все говорят, что Украина не сможет победить ядерную державу Россию, поэтому Киев задается вопросом, какие гарантии безопасности должны у него быть.

«НАТО? Ядерное оружие? Ну тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: "Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие". Но пока никто вопрос не поднимал», — сказал Зеленский.

В конце февраля в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявлял, что с удовольствием принял бы ядерное оружие от Франции или Британии. Зеленский заявил, что западные гарантии Украине должны включать передачу ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио уличил Зеленского во лжи

    Концерт Полины Гагариной отменили в Казахстане

    В Европе испугались возможной сделки Трампа с Россией за спиной НАТО

    В США заявили о провале плана по проведению быстрой операции против Ирана

    Зеленский вновь поднял вопрос о ядерном оружии

    Во ВГИКе раскрыли состояние режиссера Шухера

    В США назвали способ решения всех проблем на Ближнем Востоке

    Раскрыты подробности вечерней атаки ВСУ на российские регионы

    В Турции заявили об утрате США интереса к украинскому конфликту

    В Венгрии заявили о шантаже со стороны Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok