Зеленский: Гарантии для Украины должны включать НАТО и ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский вновь поднял вопрос о ядерном оружии, говоря о гарантиях безопасности, передает «Страна.ua».

По его словам, все говорят, что Украина не сможет победить ядерную державу Россию, поэтому Киев задается вопросом, какие гарантии безопасности должны у него быть.

«НАТО? Ядерное оружие? Ну тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: "Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие". Но пока никто вопрос не поднимал», — сказал Зеленский.

В конце февраля в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявлял, что с удовольствием принял бы ядерное оружие от Франции или Британии. Зеленский заявил, что западные гарантии Украине должны включать передачу ядерного оружия.

