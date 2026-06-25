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20:36, 25 июня 2026Силовые структуры

В России будут заочно судить экс-министра обороны Великобритании

Призывавшего взорвать Крымский мост Уоллеса заочно осудят в России
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Toby Melville / Reuters

В Москве суд заочно рассмотрит дело бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, обвиняемого по статье о призывах к терроризму в отношении России. Об этом со ссылкой на Второй Западный окружной военный суд сообщает ТАСС.

Как установил суд, занимавший должность главы военного ведомства с 2019-го по август 2023 года Уоллес в сентябре 2025 года на публичном заседании Варшавского форума по безопасности призвал к активной террористической деятельности против России. В частности, он требовал передать Украине дальнобойные ракеты для нанесения ударов по Крымскому мосту, чтобы создать невыносимые условия для жителей полуострова.

По требованию российских правоохранительных органов Уоллес объявлен в международный розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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