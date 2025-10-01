«Нам нужно задушить Крым». В Британии призвали ударить по полуострову ракетами Taurus. Что ответил Кремль?

Песков назвал слова экс-министра обороны Британии Уоллеса про Крым глупыми

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес на Варшавском форуме безопасности выступил с призывом сделать Крым «непригодным для жизни» и ударить по полуострову ракетами Taurus. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие слова глупыми.

Мы должны предоставить Украине возможности наносить удары большой дальности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нужно задушить Крым Бен Уоллес экс-министр обороны Великобритании

Бывший британский министр также предложил применить дальнобойные ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту.

В ходе своего выступления Уоллес также обратил внимание на оборонные расходах европейских стран, отметив, что реальные вложения в оборону делают лишь немногие государства. Ряд правительств «обманывают себя» цифрами в отчетах, а их министерства финансов только «ждут мирного соглашения, чтобы вернуться к практике урезания военных бюджетов в пользу социальных статей», считает он.

В Кремле ответили на призывы ударить по Крыму

Песков указал, что в Кремле не видят смысла в том, чтобы комментировать заявления бывших западных чиновников в адрес российской стороны. Вместо этого он призвал уделять больше внимания словам действующих министров.

«Что касается бывших министров обороны, тем более тех, кто делает такие глупые заявления, — не считаем нужным их комментировать», — сделал акцент пресс-секретарь президента России.

Реагируя на слова Уоллеса, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов отметил, что так экс-министр пытается продать европейцам конфликт на Украине и заставить их еще больше в него втянуться. «Россия, конечно же, не станет реагировать на высказывания какого-то обычного эксперта, который вещает откуда-то из Варшавы», — резюмировал он.

В Германии призвали передать Украине Taurus и не надеяться на переговоры

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер подчеркнул, что немецкое правительство не должно надеяться на «абсолютно нереалистичные переговоры» и прекращение огня и, таким образом, тратить время на «контрпродуктивные псевдопереговоры».

В ответ заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что передача Украине Taurus будет равносильна прямому вовлечению Германии в конфликт с Россией. «Не зря ведь российский президент [Владимир Путин] не раз заявлял, что такого рода поставки будут означать фактическое вступление ФРГ в конфликт», — отметил депутат.