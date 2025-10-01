В Кремле ответили на призыв британского экс-министра сделать Крым непригодным для жизни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупым призыв бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса сделать Крым «непригодным для жизни». Его слова передает ТАСС.

Песков отметил, что Кремль не считает нужным комментировать заявления бывших западных чиновников в адрес Москвы. Вместо этого он призвал обращать внимание на слова действующих министров.

«Что касается бывших министров обороны, тем более тех, кто делает такие глупые заявления, — не считаем нужным их комментировать», — сказал представитель Кремля.

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес на Варшавском форуме по безопасности призвал сделать Крым «непригодным для жизни». В частности, он предложил передать Украине дальнобойное оружие и применить ракеты большой дальности для уничтожения Крымского моста.