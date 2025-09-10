Россия
В Госдуме оценили поставки ВСУ Taurus

Депутат Журавлев: Поставки ВСУ Taurus станут вступлением ФРГ в конфликт с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что передача Украине немецких ракет Taurus будет равносильна прямому вовлечению Германии в конфликт с Россией.

Это его комментарий к требованию депутата бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родериха Кизеветтера о срочной поставке Киеву дальнобойного вооружения. По мнению парламентария, такие заявления ухудшают позиции немецких партий в рейтингах.

«Не зря ведь российский президент [Владимир Путин] не раз заявлял, что такого рода поставки будут означать фактическое вступление ФРГ в конфликт», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что подобные заявления немецких политиков напрямую вредят интересам самой Германии. Как выразился депутат, в случае вступления ФРГ в конфликт с Россией Кизеветтер, вероятно, будет призван в армию и либо окажется в плену, либо погибнет.

Ранее Кизеветтер призвал власти Германии как можно скорее передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты Taurus. Он также призвал не тратить время на «контрпродуктивные псевдопереговоры».

