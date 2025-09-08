В Германии призвали передать Украине Taurus и не надеяться на переговоры

Депутат бундестага Кизеветтер призвал скорее передать Украине ракеты Taurus

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родерих Кизеветтер призвал власти Германии как можно скорее передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщает Tagesschau.

Кизеветтер подчеркнул, что немецкое правительство не должно надеяться на «абсолютно нереалистичные переговоры» и прекращение огня и, таким образом, тратить время на «контрпродуктивные псевдопереговоры».

По словам немецкого парламентария, Россия «не хочет мир в обмен на земли», а «каждый день демонстрирует свое стремление к разрушению».

Ранее бывший депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен заявила, что в настоящий момент ФРГ неспособна защитить не только Украину, но и себя. Она отметила, что бюджет бундесвера с каждым годом сокращается, а система подготовки военных и офицеров продолжает деградировать.