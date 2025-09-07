Экс-депутат АдГ Петерсен: Германия неспособна защитить себя, а не только Украину

В настоящий момент ФРГ неспособна защитить не только Украину, но и себя. О проблемах Берлина с армией и вооружением РИА Новости рассказала экс-депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен.

«Боюсь, что Германия на данный момент не в состоянии защитить себя», — заявила бывший парламентарий.

Она отметила, что бюджет бундесвера с каждым годом сокращается, а система подготовки военных и офицеров продолжает деградировать.

Ранее лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что политики в Германии специально приближают войну с Россией. По ее словам, в ближайшее время антироссийская риторика на Западе будет лишь усиливаться, так как там не заинтересованы в остановке конфликта на Украине.