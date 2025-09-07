Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:34, 7 сентября 2025Мир

В Германии рассказали о неспособности Берлина защитить Украину

Экс-депутат АдГ Петерсен: Германия неспособна защитить себя, а не только Украину
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Matthias Rietschell / Reuters

В настоящий момент ФРГ неспособна защитить не только Украину, но и себя. О проблемах Берлина с армией и вооружением РИА Новости рассказала экс-депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен.

«Боюсь, что Германия на данный момент не в состоянии защитить себя», — заявила бывший парламентарий.

Она отметила, что бюджет бундесвера с каждым годом сокращается, а система подготовки военных и офицеров продолжает деградировать.

Ранее лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что политики в Германии специально приближают войну с Россией. По ее словам, в ближайшее время антироссийская риторика на Западе будет лишь усиливаться, так как там не заинтересованы в остановке конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Депутат Рады назвала ложью слова Сырского о возвращении территорий под Покровском

    На Украине опровергли слова Сырского об успехах ВСУ на покровском направлении

    В Германии призвали запастись равиоли на десятки миллионов евро на случай войны

    Политический эксперт рассказал об упущенном Зеленским шансе завершить конфликт

    В Молдавии назвали высокую цену дружбы с Европой

    В Германии рассказали о неспособности Берлина защитить Украину

    Названы встречающиеся чаще всего у зумеров заболевания

    В МИД ответили на слова Каллас о техническом отставании России

    Патрушев заявил о подрыве «Северных потоков» диверсантами с опытом в Балтике

    Нарколог нашел связь между курением подростков и их наркоманией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости