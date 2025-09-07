Вагенкнехт: Политики в Германии специально приближают войну с Россией

Политики в Германии специально приближают войну с Россией, считает лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт. Она высказалась об угрозе надвигающейся войны на своем YouTube-канале.

«К сожалению, отсутствие у русских интереса к войне с НАТО не означает, что реальной угрозы войны не существует. Германия и Европа давно не были так близки к пропасти, (...) потому что ответственные европейские политики, включая канцлера Германии, ведут себя так высокомерно и безответственно, как будто можно поджечь только старый стол, а не жизненное пространство миллионов людей», — предупредила политик.

Вагенкнехт выразила мнение, что в ближайшее время антироссийская риторика на Западе будет лишь усиливаться, так как там не заинтересованы в остановке конфликта на Украине. Снова прикрываясь якобы будущим нападением России на Европу, элиты будут продвигать свои милитаристские идеи, добавила политик.

«Правда в том, что безумное перевооружение, которое мы наблюдаем сейчас, делает войну более вероятной», — резюмировала Вагенкнехт.

Ранее Сара Вагенкнехт заявила, что власти Германии должны добиться отставки главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с ее должности после заключения катастрофической торговой сделки с президентом США Дональдом Трампом.