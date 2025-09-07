Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:50, 7 сентября 2025Мир

В Германии забили тревогу из-за угрозы войны с Россией

Вагенкнехт: Политики в Германии специально приближают войну с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maheshkumar Painam / Unsplash

Политики в Германии специально приближают войну с Россией, считает лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт. Она высказалась об угрозе надвигающейся войны на своем YouTube-канале.

«К сожалению, отсутствие у русских интереса к войне с НАТО не означает, что реальной угрозы войны не существует. Германия и Европа давно не были так близки к пропасти, (...) потому что ответственные европейские политики, включая канцлера Германии, ведут себя так высокомерно и безответственно, как будто можно поджечь только старый стол, а не жизненное пространство миллионов людей», — предупредила политик.

Вагенкнехт выразила мнение, что в ближайшее время антироссийская риторика на Западе будет лишь усиливаться, так как там не заинтересованы в остановке конфликта на Украине. Снова прикрываясь якобы будущим нападением России на Европу, элиты будут продвигать свои милитаристские идеи, добавила политик.

«Правда в том, что безумное перевооружение, которое мы наблюдаем сейчас, делает войну более вероятной», — резюмировала Вагенкнехт.

Ранее Сара Вагенкнехт заявила, что власти Германии должны добиться отставки главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с ее должности после заключения катастрофической торговой сделки с президентом США Дональдом Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские ракеты и дроны нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ

    Средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в российском регионе

    ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ

    Россиян предупредили об опасности йода и зеленки

    В Германии забили тревогу из-за угрозы войны с Россией

    Индия задумалась о ненадежности США

    Раскрыто число подразделений латиноамериканских наемников в составе ВСУ

    Пропавшего в Латвии канадского военного обнаружили мертвым

    В московском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Песков рассказал о жестком экономическом давлении в Бразилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости