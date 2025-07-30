Вагенкнехт: Власти Германии должны добиться отставки фон дер Ляйен

Власти Германии должны добиться отставки главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с ее должности после заключения катастрофической торговой сделки с президентом США Дональдом Трампом. С таким требованием выступила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт в своем аккаунте социальной сети Х.

«Фон дер Ляйен должна уйти в отставку. Этого следует со всей решительностью требовать в ЕС в том числе правительству ФРГ (...). Это не торговая сделка, а настоящая катастрофа, за которую ей следует ответить. Правительство Германии не должно принимать это соглашение, ему нужно вместе с другими странами требовать расторжения сделки и перезапуска переговоров», — подчеркнула политик.

Вагенкнехт предложила Берлину вернуться к поставкам нефти и газа из России как можно скорее. По ее мнению, это является единственно правильным путем, способным ограничить ущерб экономике Германии.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что если бы Европейский союз (ЕС) стабильно получал газ, в том числе из России, то тяжелой торговой сделки с США можно было бы избежать. Она указала на то, что таким образом ЕС в разы увеличит издержки своих же граждан и отбросит сам себя на десятилетия назад.