Раскрыт истинный смысл слов экс-главы Минобороны Британии об ударе по Крымскому мосту

Американист Сушенцов: Уоллес пытается продать европейцам конфликт на Украине

Бывший глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес своими призывами «ударить по Крымскому мосту» пытается продать европейцам конфликт на Украине и заставить их еще больше в него втянуться. Об этом телеканалу RT заявил декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов.

«Россия, конечно же, не станет реагировать на высказывания какого-то обычного эксперта, который вещает откуда-то из Варшавы (...) В настоящее время европейцам трудно "продать" войну. И поэтому все подобные речи кажутся такими пафосными», — отметил исследователь.

Ранее бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал сделать Крым «непригодным для жизни». По его словам, «Европа должна ударить по самолюбию» президента России Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крымский полуостров со Святой горой.

При этом бывший глава оборонного ведомства допускал, что президент США Дональд Трамп может вынудить Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах.