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Названы провоцирующие артрит продукты

Американские ученые выяснили, что мясо, цитрусы, орехи и глютен провоцируют артрит

Фото: Pixabay

Медицинские работники назвали продукты, которые усиливают боль воспаленных суставов и провоцируют артрит. Соответствующее исследование появилось на портале Sage Journals.

Американские ученые из Школы медицины Университета Джорджа Вашингтона и Комитета врачей за ответственную медицину провели эксперимент, в ходе которого 44 человека с уже диагностированным артритом в течение 16 недель придерживалась разным видам особого питания. При этом некоторым участникам исследования давали пищевые добавки-пустышки.

Выяснилось, что у пациентов, которые соблюдали диету, число опухших суставов уменьшилось более чем в два раза, а у другой половины испытуемых оно, напротив, увеличилось. Известно, что из рациона первой группы исключили мясо, рыбу, цитрусы, шоколад, орехи и глютен.

По окончании испытания врачи составили список запрещенных продуктов, в который попали молоко и молочные продукты с высоким содержанием жира, жирное мясо и сладости. Ограничения касаются также меда, орехов, специй, консервов, алкоголя, баклажанов, картофеля, помидоров, любых цитрусовых и соли.

Ранее известные врачи перечислили основные признаки высокого уровня сахара в крови. Наиболее очевидными из них являются повышенная жажда и неконтролируемое чувство голода, а также сладкий запах от мочи.

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Майя Пономаренко
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