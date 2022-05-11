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В Карачаево-Черкесии обнаружили средневековое поселение

Ученые Института археологии РАН обнаружили в Карачаево-Черкесии средневековое поселение

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Группа ученых Института археологии РАН обнаружили в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) средневековое поселение половодью более 40 гектаров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам заведующего научно-отраслевым архивом, начальника Карачаевской экспедиции Института археологии РАН Умара Кочкарова работы по составлению топографического плана объекта планируется завершить до конца года.

«Мы проводим исследования квадрокоптером, тепловизором, надеюсь, в конце года завершим работы, сделаем более подробный план. По тому, что мы видим, это средневековый объект периода VIII-XIII века, но пока не начнем раскопки, точно назвать возраст объекта не можем. Под землей могут находиться более древние слои», — рассказал он.

Кочкаров также отметил, что аналогов объекта в округе нет, поскольку это сплошная каменная застройка из небольших помещений, которая крайне редко встречается в таком виде на такой площади. «Например, могильник мы за многие годы не обнаружили на Хумаринском городище, а здесь он есть. Мы считаем, что это поселение могло быть столицей располагающихся неподалеку других поселений кобанской археологической культуры, так ли это — покажут дальнейшие работы», — объяснил он.

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Варвара Кошечкина
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