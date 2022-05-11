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Спорт

Пловец Рылов отказался оспаривать отстранение от соревнований

Пловец Рылов не будет оспаривать отстранение за посещение концерта-митинга в «Лужниках»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский пловец Евгений Рылов отказался оспаривать решение Международной федерации плавания (FINA) об отстранении от соревнований. Его слова передает «Матч ТВ».

«Подавать апелляцию на это решение не буду — на нее может уйти от девяти месяцев до года», — подчеркнул спортсмен. Адвокат пловца Анна Анцелиович объяснила, что практической ценности от апелляции будет мало, потому что FINA подтвердила возможность участия Рылова во внутрироссийских соревнованиях. «А на международных [турнирах] сборная до конца года выступать не будет», — добавила она.

Ранее Рылов заявил, что считает неправильным решение о его дисквалификации из-за посещения концерта-митинга в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который состоялся на московском стадионе «Лужники» 18 марта. «Меня пригласили просто на концерт, посвященный Крыму. Я пошел, вышел. Все. Людям это не понравилось», — объяснил он. Пловец отметил, что немногое потерял из-за отстранения, так как до конца года нет международных соревнований.

22 апреля FINA объявила, что Рылов не сможет принимать участие в соревнованиях в течение девяти месяцев. Решение вступило в силу 20 апреля. Также FINA запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой до конца 2022 года.

Дарья Коршунова
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