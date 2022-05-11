Пловец Рылов отказался оспаривать отстранение от соревнований
Российский пловец Евгений Рылов отказался оспаривать решение Международной федерации плавания (FINA) об отстранении от соревнований. Его слова передает «Матч ТВ».
«Подавать апелляцию на это решение не буду — на нее может уйти от девяти месяцев до года», — подчеркнул спортсмен. Адвокат пловца Анна Анцелиович объяснила, что практической ценности от апелляции будет мало, потому что FINA подтвердила возможность участия Рылова во внутрироссийских соревнованиях. «А на международных [турнирах] сборная до конца года выступать не будет», — добавила она.
Ранее Рылов заявил, что считает неправильным решение о его дисквалификации из-за посещения концерта-митинга в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который состоялся на московском стадионе «Лужники» 18 марта. «Меня пригласили просто на концерт, посвященный Крыму. Я пошел, вышел. Все. Людям это не понравилось», — объяснил он. Пловец отметил, что немногое потерял из-за отстранения, так как до конца года нет международных соревнований.
22 апреля FINA объявила, что Рылов не сможет принимать участие в соревнованиях в течение девяти месяцев. Решение вступило в силу 20 апреля. Также FINA запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой до конца 2022 года.