Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Жителей пострадавшего от обстрела Украиной российского села эвакуируют

Глава Белгородской области Гладков: жителей пострадавшего от обстрела села эвакуируют

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей пострадавшего от обстрела Украиной российского села Солохи эвакуируют. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Население села Солохи будет вывезено в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова», — заявил глава региона.

Также Гладков опроверг заявления о том, что в результате обстрела со стороны Киева погибли два человека. «Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал он.

Ранее Гладков сообщил, что село Солоха, которое находится в Белгородской области, подверглось обстрелу со стороны Украины. Он также отметил, что при обстреле пострадал один человек, которому сейчас оказывают медицинскую помощь. Позднее стало известно об одном погибшем.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Жителей пострадавшего от обстрела Украиной российского села эвакуируют
Россия призвала не допускать военной активности на Корейском полуострове
Хозяин «резиновой» квартиры попался на воровстве
Молдавия захотела списания долгов за российский газ
В США выразили надежду на скорое разрешение украинского кризиса
Американский ведущий указал на «абсурдную оговорку» Байдена
США предложили заменить украинское зерно на мировом рынке американским
Премьер-министр Эстонии призвала снести «красноармейские» памятники
Черчесов второй раз в тренерской карьере сделал золотой дубль
В Британии назвали безответственной агрессивную риторику Лондона вокруг Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.