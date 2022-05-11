Диетолог назвала опасность плавленого сыра для некоторых людей

Врач Наталья Денисова: плавленый сыр рекомендован после переломов

Врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Наталья Денисова назвала некоторые группы людей, которым не стоит есть плавленый сыр, и рассказала, кому он рекомендован к употреблению. Ее слова приводят «Аргументы и факты».

По словам врача, такие сыры богаты белком: в 100 граммах продукта его содержание может колебаться от 10 до 20 граммов. Кроме того, они содержат около 90 процентов суточной нормы кальция и магния в 100 граммах. Поэтому, продолжает специалист, плавленые сыры рекомендуются пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в период восстановления после переломов и операций на костях и суставах, во время активного роста скелета.

Однако, предупреждает Денисова, из-за того, что жирность плавленого сыра составляет от 30 до 60 процентов, а калорийность 100 граммов плавленых сыров колеблется от 220 до 360 килокалорий, этот продукт может представлять опасность при ожирении, атеросклерозе и других нарушениях жирового обмена.

Плавленые сыры, добавляет специалист, содержат много поваренной соли, в связи с чем их не следует употреблять регулярно при болезнях сердечно-сосудистой системы, почек и других патологиях, сопровождающихся отеками. Не следует давать их и детям, заключила Денисова.

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