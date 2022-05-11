В Узбекистане провели рейд по выявлению бородатых мужчин

«Газета.uz»: жителей Ташкента доставляли в милицию и принуждали брить бороды

В столице Узбекистана правоохранительные органы провели рейд с целью выявления мужчин с бородами. Об этом со ссылкой на соответствующие сообщения в соцсетях пишет «Газета.uz».

Известно, что меры коснулись жителей сразу нескольких районов Ташкента. По информации издания, мужчин массово задерживали в общественных местах, доставляли в отделы милиции и под угрозой ареста на 15 суток принуждали бриться.

В частности, известный узбекский блогер Абдурахмон Абдурахмонов разместил в соцсетях фотографию без бороды. «Как видите, борода сбрита. Пожалуйста, не спрашивайте, что случилось, зачем я побрился. (...) Мне может быть сложно ответить. Но я надеюсь, что люди, которые видели это и знают об этом, поймут сами», — подписал он пост.

Еще один местный житель, поделившийся в сети снимками до и после бритья, Мухаммадюсуф ибн Кобил рассказал, что представитель силовых структур остановил его прямо на улице — вместе с ним в отделе находились еще примерно десять бородатых мужчин. «Нам сказали, что надо сбрить бороды, иначе на улицу выйти нельзя. Мы отказались, поскольку в законе такого нет. Сотрудники сказали, что они получили такой приказ, и если бы это было незаконно, то они бы там не работали», — пояснил очевидец.

По его словам, задержанных грозили привлечь к ответственности по статье о невыполнении законных требований сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, их предупреждали о возможности возбуждения и других дел, так что они были вынуждены согласиться на бритье.

Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов в беседе с изданием заявил, что неправильно связывать оперативно-профилактические мероприятия с религиозными убеждениями. «Гражданин может подать жалобу в установленном порядке, если считает, что его конституционные права нарушены», — заключил он.

Это уже не первый случай, когда мужчин в Ташкенте заставляют сбривать бороды. Аналогичный рейд состоялся в августе 2019 года, однако ГУВД отрицало все обвинения. Спустя два года в соцсетях распространилась аудиозапись, на которой зафиксирована информация о некоем мероприятии правоохранителей под названием «Борода» — предполагалось, что в ходе него будут устанавливать личность граждан с бородой, а затем фотографировать их до и после бритья.

Бывший начальник ГУВД узбекской столицы Рустам Джураев в апреле 2018 года утверждал, что ношение бороды в городе не запрещено, и отношение к этому вопросу зависит от воспитания.