Подруга забила россиянку куском дерева до смерти и бросила голое тело в парке

В Ульяновске задержана женщина за убийство в парке подруги, голое тело которой нашли 9 мая

В Ульяновске следователи установили обвиняемую в убийстве местной жительницы, чье тело было найдено в городском парке утром 9 мая. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, ночью 8 мая 2022 года 34-летняя женщина гуляла с 35-летней подругой в парке «Винновская роща» Ульяновска. Там они распивали спиртные напитки, а затем обвиняемая нанесла приятельнице многочисленные удары фрагментом дерева, от которых та скончалась на месте преступления.

Голое тело погибшей было найдено утром 9 мая в лесу за малой сценой парка, где в это время шел праздничный концерт, посвященный Дню Победы, отмечает «Комсомольская правда». По данным издания, обвиняемая имеет судимость за грабеж. Причину, из-за которой россиянка забила подругу до смерти, выясняют следователи. По предварительным данным, женщины не поделили мужчину, с которым познакомились в парке.