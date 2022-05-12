Стилистка раскрыла плюсы трендовой летней прически

Стилистка Санни Брук рассказала о легкости в укладке «воздушной» стрижки

Звездная стилистка Санни Брук раскрыла плюсы трендовой летней прически как у актрисы Холли Берри. Соответствующий материал появился на сайте издания Popsugar.

Речь идет о «воздушной» стрижке — многослойной прическе с равномерно распределенными пышными слоями волос. «Она помогает избавиться от тяжести и придать образу легкость», — рассказала Брук. По словам специалистки, данная прическа подходит обладательницам кудрявых прядей. Так, в качестве примера она привела американскую актрису Холли Берри. Однако Брук также заявила, что указанный метод преображения волос может понравится и тем девушкам, у которых от природы тонкие или густые локоны.

В заключение стилистка отметила, что «воздушная» стрижка достаточно проста в укладке, для которой порекомендовала использовать несмываемые средства с увлажняющим и разглаживающим действием.

Раннее в мае парикмахер и стилист Ларри Кинг назвал стрижку из 1960-х главным трендом грядущего лета. По словам эксперта, в теплом сезоне будет актуальна стрижка флип — один из вариантов боба с завитыми наружу кончиками. Данная прическа стала популярна в 1960-х годах благодаря бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди и американской актрисе Мэри Тайлер Мур.