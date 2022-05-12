Посол РФ Антонов заявил, что США захлестнула волна русофобии и «отмена» всего русского

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье для журнала Newsweek заявил, что США захлестнула волна русофобии и небывалая по размаху кампания по «отмене» всего русского с бездоказательными и огульными обвинениями в адрес страны.

США захлестнула волна русофобии, раздуваемая СМИ с подачи правящих кругов. То, что происходит, приобрело наихудшие формы охоты на ведьм времен маккартизма, сопровождавшейся антикоммунистической паранойей Анатолий Антонов посол России в США

Дипломат отметил, что целью происходящего является закрепление за Россией «образа изгоя». Он привел в пример отмену выступлений в Соединенных Штатах российских деятелей культуры, «от которых ждут осуждения политики своей страны», например, дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева.

Кроме того, США добиваются отстранения российских спортсменов от международных соревнований, добавил Антонов. По его словам, если раньше такие попытки мотивировались обвинениями в употреблении допинга, то теперь обусловлены политическими мотивами и требованиями «публично критиковать специальную военную операцию России на Украине».

Посол подчеркнул, что жертвой «истерии» в Соединенных Штатах стало научно-образовательное сотрудничество.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские граждане в разных странах мира сталкиваются с отвратительными проявлениями русофобии, что является недопустимым. По его словам, любые инициативы, направленные на борьбу с дискриминацией русскоговорящих граждан, достойны высокой оценки.

Замглавы МИД России Евгений Иванов предупредил, что недружественные действия против россиян за рубежом не останутся без ответа в законодательной сфере. По его словам, российские власти приняли ряд ответных мер, предусматривающих запрет на въезд в страну, а также экономические ограничения — арест активов в России, запрет на инвестиции и сделки с собственностью.

Попытка «отмены» России граничит с идеями расового превосходства

Антонов заявил, что в США ведутся гонения на русскоязычную диаспору. Он отметил, что был разгромлен Координационный совет российских соотечественников, который налаживал отношения между странами и занимался сохранением связей с исторической родиной.

По его словам, против руководителя совета Елены Брэнсон выдвинуты обвинения в незаконной работе в качестве иностранного агента. Дипломат подчеркнул, что таким образом «русофобия оформляется законодательно и юридически».

Даже во времена холодной войны наши страны не прекращали культурные, образовательные и научные контакты. Хочется верить, что здравомыслие возобладает и позволит прекратить опасную игру в «отмену» России, граничащую с идеями расового превосходства Анатолий Антонов посол России в США

Ранее член Совета по правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод заявил о том, что дискриминация по отношению к россиянам имеет беспрецедентный характер и охватывает целый спектр прав человека. По словам правозащитника, только по данным Россотрудничества, по горячей линии поступило свыше трех тысяч обращений от россиян, столкнувшихся с фактами дискриминации.

Русофобия перекинулась на бытовой уровень

Анатолий Антонов отметил, что антироссийская истерия и русофобия перекинулась на бытовой уровень. По его словам, русскоязычные граждане сталкиваются с дискриминацией на работе и вынуждены увольняться.

Рестораны и кафе русской кухни, магазины, центры по изучению нашей культуры и даже православные кладбища подвергаются вандализму. Власти ряда штатов предлагают запретить продажу российских товаров Анатолий Антонов посол России в США

Посол России напомнил, что подобные действия противоречат основным международно-правовым документам, в том числе Уставу ООН и Всеобщей декларации прав человека. Они также нарушают принципы американского законодательства, которое говорит о недопустимости дискриминации по признаку национальности.

Отказ в проведении мероприятия у мемориала «Дух Эльбы»

Антонов напомнил, что в этом году американские власти отказали посольству России в проведении ежегодной церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище в честь встречи советских и американских войск на Эльбе.

Этот шаг оскорбителен не только для ветеранов России и США, сражавшихся против нацизма, но и всех, кто помнит великий подвиг Анатолий Антонов посол России в США

Об отказе Вашингтона в проведении памятного мероприятия посол России сообщил в апреле. По словам главы дипмиссии, формально церемонию отменило Арлингтонское кладбище, где она ежегодно проходит, однако российским дипломатам «четко было сказано, что по рекомендации Госдепартамента».

28 апреля сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров рассказал, что США запретили проведение шествия «Бессмертного полка» на территории страны.

