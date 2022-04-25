США отменили церемонию в честь годовщины встречи на Эльбе

Посол РФ в США Антонов заявил, что Вашингтон отменил церемонию в память о встрече на Эльбе

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон отменил церемонию в честь годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе в 1945 году. Его слова в эфире телеканала «Россия 1» передает РИА Новости.

По словам Антонова, формально церемонию отменило Арлингтонское кладбище, где она ежегодно проходит, однако российским дипломатам «четко было сказано, что по рекомендации Госдепартамента». Посол также поздравил американских ветеранов Второй мировой войны с годовщиной встречи и призвал обратиться к опыту тех, кто в те годы поднялся над разногласиями ради решения совместных задач.

«Мы всегда будем отдавать дань уважения мужеству наших товарищей по оружию. Чтить память тех, кто пожертвовал жизнью в борьбе с самым страшным злом XX века», — заявил дипломат. Он напомнил, что поставки из США и других стран помогли Красной Армии приблизить общую Победу.

Научный директор Российского исторического общества (РВИО) Михаил Мягков также осудил действия зарубежных организаций и политиков. Он считает, что США и Европа сегодня «вооружает идеологических последователей тех, с кем воевали их и наши предки».

В 90-е годы на восточном берегу этой реки был поставлен мемориал «Дух Эльбы», так вот сегодня мы видим, как этот дух на Западе исчез — его просто вычеркнули из повестки дня, и былые союзники смотрят на нас как на «абсолютных врагов», даже отменяют памятные мероприятия, посвященные этой исторической встрече. Михаил Мягков научный директор Российского исторического общества (РВИО)

Встреча на Эльбе стала кульминацией союзничества между Москвой и Вашингтоном в рамках антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. В честь 50-летней годовщины этого события на Арлингтонском кладбище в США в 1995 году была установлена мемориальная плита «Дух Эльбы» с изображением советских и американских военных.

Отмены и акты вандализма

Отношения с западными странами ухудшаются на фоне российской спецоперации на Украине, а «недружественные» действия Запада выражаются не только в санкциях. Так, в швейцарском Санкт-Галлене из-за событий на Украине исключили из программы фестиваля оперной музыки оперу Петра Чайковского «Орлеанская дева». Организаторы объяснили, что играть русскую оперу «безответственно», несмотря на то что ее содержание имеет отношение к событиям истории Франции.

В Эстонии ввели временный запрет на публичные собрания с использованием георгиевских ленточек, флагов России и СССР, а также советской военной формы. В МВД республики уточнили, что запрет будет действовать с 26 апреля по 10 мая на территории Таллина и уездов Харьюмаа и Ида-Вирумаа, чтобы «избежать провокаций». В Берлине с момента начала специальной операции на Украине вандалы устроили 16 акций на территории советских мемориалов.

В Верховной Раде Украины же депутаты проголосовали за документ, который предусматривает изменения в терминологии законов, действующих со времен СССР. Инициатива направлена на то, чтобы заменить словосочетание «народное хозяйство» на «экономика Украины», «рабочие» на «работники», «агрегаты» на «оборудование», «Украинская ССР» на «Украина». В стране перестанут действовать акты органов государственной власти СССР и УССР, кроме тех, которые касаются суверенитета, границ и территориального устройства страны.

Угроза дипломатическим отношениям

В марте западные страны начали активно объявлять российских дипломатов персонами нон грата и депортировать их. Так, Латвия и Эстония выслали по три сотрудника российского посольства, а Литва — четырех сотрудников дипведомства. 4 апреля МИД Франции принял решение о высылке около 30 сотрудников посольства России в Париже. Это решение власти объяснили тем, что «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции». Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок также объяснила решение МИД о высылке 40 сотрудников посольства тем, что они «каждый день работали против» свободы и сплоченности немецкого народа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность полного разрыва дипломатических отношений с Западом. Он считает, что в текущих «беспрецедентных условиях» эти меры откровенно вредны и мешают урегулированию сложившегося кризиса. «Негативно относимся, с сожалением относимся», — отметил Песков, комментируя ситуацию с высылкой дипломатов РФ из других стран. По его словам, если эта практика продолжится, то есть потенциальный риск, что дипломатическим отношениям с США и Европой придет конец.