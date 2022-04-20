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Вандалы устроили 16 акций на территории советских мемориалов в Берлине

Вандалы с начала спецоперации устроили 16 акций у советских мемориалов в Берлине

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

С момента начала специальной операции на Украине вандалы устроили 16 акций на территории советских мемориалов в Берлине, пишет издание Tagesspiegel со ссылкой на данные полиции.

Как уточнили правоохранительные органы, в столице Германии ведется усиленное патрулирование памятников после действий вандалов в Трептов-парке. Там находится один из самых известных в мире советских военных мемориалов и знаменитая статуя Воина-освободителя с девочкой на руках.

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В конце марта неизвестные вандалы нарисовали свастику на памятнике воинам-танкистам в Подмосковье. Пострадал памятный знак в виде танка Т-34, который находится в деревне Калинино под Серпуховом. В дежурную часть полиции обратился местный житель, который увидел, что на памятник аэрозольной краской была нанесена фашистская свастика.

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Марина Совина
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