Вандалы с начала спецоперации устроили 16 акций у советских мемориалов в Берлине

С момента начала специальной операции на Украине вандалы устроили 16 акций на территории советских мемориалов в Берлине, пишет издание Tagesspiegel со ссылкой на данные полиции.

Как уточнили правоохранительные органы, в столице Германии ведется усиленное патрулирование памятников после действий вандалов в Трептов-парке. Там находится один из самых известных в мире советских военных мемориалов и знаменитая статуя Воина-освободителя с девочкой на руках.

В конце марта неизвестные вандалы нарисовали свастику на памятнике воинам-танкистам в Подмосковье. Пострадал памятный знак в виде танка Т-34, который находится в деревне Калинино под Серпуховом. В дежурную часть полиции обратился местный житель, который увидел, что на памятник аэрозольной краской была нанесена фашистская свастика.