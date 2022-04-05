Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль заявил о вредных последствиях высылки российских дипломатов

Песков заявил, что высылка российских дипломатов сужает возможности для коммуникации

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Высылка российских дипломатов из западных стран сужает возможности нормальной двусторонней коммуникации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, в текущих беспрецедентных условиях эти меры откровенно вредны и мешают урегулированию сложившегося кризиса. «Негативно относимся, с сожалением относимся», — заявил Песков, комментируя ситуацию с высылкой дипломатов РФ из других стран.

Он также отметил, что за такими решениями обязательно последуют ответные меры со стороны российского руководства.

Ранее Песков назвал недостойными и неприемлемыми выпады президента США Джо Байдена против президента России Владимира Путина. Он обратил внимание на то, что Пентагону часто приходится заявлять, что военные преступления, в которых Путина обвиняет Байден, не имеют доказательств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Кремль назвал условие встречи Путина и Зеленского
В МВД Латвии сочли невозможным закрытие границы с Россией
Из Европы выслали десятки российских дипломатов
120 мигрантов попали в отделы полиции за массовую драку на стройке в Москве
В Грузии назвали Украину «заповедником грузинских преступников»
Кремль объявил об осторожном переходе к международным расчетам в рублях
Организаторы Уимблдона захотели отстранить Медведева
В США спишут 24 боевых корабля
Названа стоимость элитного жилья в Москве
Убившему российскую школьницу педофилу заменили приговор на пожизненный срок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.