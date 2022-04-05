Кремль заявил о вредных последствиях высылки российских дипломатов
Высылка российских дипломатов из западных стран сужает возможности нормальной двусторонней коммуникации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, в текущих беспрецедентных условиях эти меры откровенно вредны и мешают урегулированию сложившегося кризиса. «Негативно относимся, с сожалением относимся», — заявил Песков, комментируя ситуацию с высылкой дипломатов РФ из других стран.
Он также отметил, что за такими решениями обязательно последуют ответные меры со стороны российского руководства.
Ранее Песков назвал недостойными и неприемлемыми выпады президента США Джо Байдена против президента России Владимира Путина. Он обратил внимание на то, что Пентагону часто приходится заявлять, что военные преступления, в которых Путина обвиняет Байден, не имеют доказательств.