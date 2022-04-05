Кремль заявил о вредных последствиях высылки российских дипломатов

Песков заявил, что высылка российских дипломатов сужает возможности для коммуникации

Высылка российских дипломатов из западных стран сужает возможности нормальной двусторонней коммуникации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, в текущих беспрецедентных условиях эти меры откровенно вредны и мешают урегулированию сложившегося кризиса. «Негативно относимся, с сожалением относимся», — заявил Песков, комментируя ситуацию с высылкой дипломатов РФ из других стран.

Он также отметил, что за такими решениями обязательно последуют ответные меры со стороны российского руководства.

Ранее Песков назвал недостойными и неприемлемыми выпады президента США Джо Байдена против президента России Владимира Путина. Он обратил внимание на то, что Пентагону часто приходится заявлять, что военные преступления, в которых Путина обвиняет Байден, не имеют доказательств.