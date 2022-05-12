Производители одноразовой посуды в Екатеринбурге перешли на отечественное сырье

Производители одноразовой посуды Екатеринбурга перешли на использование российского сырья

Екатеринбургские производители одноразовой посуды и упаковки перешли на использование российского сырья. Теперь на предприятии будут использовать питерский материал, говорится на сайте свердловского областного телевидения.

«Ранее наша продукция изготавливалась из картона финского производства разной плотности. В данное время мы имеем сбои по поставкам. Соответственно, переходим на более качественный российский продукт», — рассказал Михаил Сергеев, начальник производства компании.

Картонными стаканчиками, тарелками и упаковкой компания обеспечивает предприятия общепита России, Казахстана, Белоруссии, а также Донецкой и Луганской народных республик. В месяц здесь изготавливают от 5 до 7 миллионов изделий. Уже к концу года объемы планируют увеличить в два раза, чтобы заместить импорт и обеспечить продукцией тех, кто планирует занять свободные ниши.

По словам собственника предприятия Андрея Лодкина, сейчас идет активное замещение ушедших с рынка общественного питания иностранных компаний. «Наши российские предприниматели и фирмы планируют занимать эти ниши и обращаются к нам за производством упаковки для этих сетей кафе», — рассказал он.

Чтобы производить больше, компания закупает высокоскоростные станки, которые автоматически отбраковывают испорченные изделия и подсчитывают стаканы.

Уже в мае компания получит пять видов нового оборудования, а в следующем году заменит все старые станки. В планах также расширить ассортимент. Это позволит создать до конца года около 15 новых рабочих мест.

Помощь в финансировании производителям оказывают в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства.

Помимо финансовой поддержки, предприниматели могут получить помощь в составлении бизнес-планов. Для стартапа предусмотрен льготный займ до 5 миллионов рублей. Заявку можно оставить в офисе фонда, на его официальном сайте или в соцсетях.

