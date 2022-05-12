Россиянам назвали оптимальную стоимость путевок в Израиль

Россиянам порекомендовали планировать путешествие в Израиль за 2,5 месяца до поездки

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали отечественным путешественникам оптимальную стоимость туров в Израиль и раскрыли способы добраться до ближневосточной страны. Об этом сообщается на сайте организации.

«Самые хорошие тарифы разбирают достаточно быстро, поэтому рекомендуем планировать поездку в Израиль не позднее 2-2,5 месяца до планируемой даты вылета», — порекомендовала представитель компании ICS Travel Group.

Так, средняя цена путевок на средиземноморское побережье Израиля, в Нетанию, у туроператоров начинается от 73 тысяч рублей на человека, экскурсионные туры — от 196 тысяч рублей на двоих. В Тель-Авиве можно отдохнуть дешевле — от 57,7 тысячи рублей на одного.

Улететь в популярную ближневосточную страну в обход ограничениям россиянам предлагает крупнейшая авиакомпания Израиля El Al — перевозчик осуществляет перелеты по маршруту Москва — Тель-Авив — Москва пять раз в неделю.

Также можно добраться в Израиль на прямых рейсах отечественной авиакомпании «ИрАэро» с технической остановкой в Минеральных Водах для дозаправки или на стыковочных рейсах через Стамбул или Дубай.

Ранее стало известно, что власти Израиля смягчили правила въезда для российских отдыхающих с 20 мая. Согласно новым протоколам, вылетающие в страну путешественники могут перед посадкой в самолет предъявить вместо ПЦР-теста результат исследования на антиген, полученный за 24 часа до отправления.