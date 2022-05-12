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Новая жена Мамаева похвасталась подарком от мужа за три миллиона рублей

Жена футболиста Мамаева показала подаренные мужем серьги Graff за три миллиона рублей

Кадр: Надежда Санько

Новая жена футболиста Павла Мамаева Надежда Санько похвасталась драгоценным украшением, подаренным мужем на день рождения. На соответствующие кадры в ее соцсетях обратило внимание издание The Voice.

Избранница спортсмена показала серьги-пусеты британского ювелирного бренда Graff, которые в честь 37-летия преподнес ей супруг. Стоимость подобных украшений достигает трех миллионов рублей, говорится в материале.

«Сегодня мне 37! Благодарю Всевышнего за мою жизнь, я поистине счастливый человек! Благодарю за сына, за нашего второго ребенка, за самого любящего, любимого и заботливого мужа, за мою семью, преданных друзей рядом. У меня есть многое, а главное, у меня есть я», — заявила Санько.

Известно, что полузащитник подмосковного клуба «Химки» и его возлюбленная вступили в брак в январе 2022 года и на данный момент ожидают рождения первого совместного ребенка. При этом ранее футболист был женат на приятельнице Санько — модели Алане Мамаевой, с которой воспитывал дочь.

В январе сообщалось, что российского полузащитника Павла Мамаева задержали на таможне вместе с избранницей Надеждой Санько. Девушка разместила кадр из аэропорта с подписью: «Таможня дает (нет) добро». По информации издания, таможенная служба задержала пару из-за кольца с бриллиантами марки Graff стоимостью больше 10 миллионов рублей, которое футболист подарил возлюбленной в честь их помолвки. Согласно материалу, Мамаев не задекларировал стоимость драгоценности, что и стало причиной задержания пары на границе.

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Алина Гостева
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