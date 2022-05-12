Новая жена Мамаева похвасталась подарком от мужа за три миллиона рублей

Жена футболиста Мамаева показала подаренные мужем серьги Graff за три миллиона рублей

Новая жена футболиста Павла Мамаева Надежда Санько похвасталась драгоценным украшением, подаренным мужем на день рождения. На соответствующие кадры в ее соцсетях обратило внимание издание The Voice.

Избранница спортсмена показала серьги-пусеты британского ювелирного бренда Graff, которые в честь 37-летия преподнес ей супруг. Стоимость подобных украшений достигает трех миллионов рублей, говорится в материале.

«Сегодня мне 37! Благодарю Всевышнего за мою жизнь, я поистине счастливый человек! Благодарю за сына, за нашего второго ребенка, за самого любящего, любимого и заботливого мужа, за мою семью, преданных друзей рядом. У меня есть многое, а главное, у меня есть я», — заявила Санько.

Известно, что полузащитник подмосковного клуба «Химки» и его возлюбленная вступили в брак в январе 2022 года и на данный момент ожидают рождения первого совместного ребенка. При этом ранее футболист был женат на приятельнице Санько — модели Алане Мамаевой, с которой воспитывал дочь.

В январе сообщалось, что российского полузащитника Павла Мамаева задержали на таможне вместе с избранницей Надеждой Санько. Девушка разместила кадр из аэропорта с подписью: «Таможня дает (нет) добро». По информации издания, таможенная служба задержала пару из-за кольца с бриллиантами марки Graff стоимостью больше 10 миллионов рублей, которое футболист подарил возлюбленной в честь их помолвки. Согласно материалу, Мамаев не задекларировал стоимость драгоценности, что и стало причиной задержания пары на границе.