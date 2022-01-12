Мамаева с невестой задержали на таможне из-за кольца за 10 миллионов рублей

Российского полузащитника Павла Мамаева задержали на таможне вместе с невестой Надеждой Санько. На появившуюся в Instagram-сторис женщины публикацию обратили внимание журналисты Starhit.

Санько разместила кадр из аэропорта с подписью: «Таможня дает (нет) добро». По информации издания, таможенная служба задержала пару из-за кольца с бриллиантами марки Graff стоимостью больше 10 миллионов рублей, которое футболист подарил возлюбленной в честь их помолвки.

Согласно материалу, Мамаев не задекларировал стоимость драгоценности, что и стало причиной задержания пары на границе. Отмечается, что, при доказательстве вины им придется выплатить крупный денежный штраф и получить административный срок. Кроме того, кольцо будет изъято для проведения экспертизы.

На данный момент пара не дала никаких комментариев по поводу произошедшего.

Надежда Санько — бывшая подруга экс-жены Мамаева Аланы. Пара развелась в апреле 2021 года после восьми лет брака. До этого бывшая модель неоднократно обвиняла спортсмена в изменах. Перед расторжением брака в суде Мамаева решила не претендовать на имущество и алименты.

Мамаев сделал Санько предложение 25 декабря. Женщина выложила видео, на котором видна ее рука с ювелирным изделием бренда Graff, добавив подпись, что «это был самый сказочный и счастливый день». Также в кадре появляется мужская рука с татуировкой на тыльной стороне ладони.

