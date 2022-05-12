В суд поступила жалоба на решение о заочном аресте Невзорова

Защита журналиста Невзорова обжаловала решение Басманного суда Москвы о его заочном аресте

Басманный районный суд Москвы получил апелляционную жалобу на решение о заочном аресте журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Поступила жалоба», — сказал представитель суда.

Дата рассмотрения жалобы в инстанции пока не назначена.

6 мая Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Невзорова за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России. Перед этим стало известно о том, что МВД России объявило журналиста в розыск.

22 апреля Невзорова внесли в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Также в список включили бывшего главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и политического обозревателя Сергея Пархоменко.

В конце марта сообщалось, что Невзоров покинул Россию и находится в Израиле. Журналист заявил, что у него есть сомнения по поводу возвращения на родину.

До этого стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Невзорова. Поводом стала публикация журналистом недостоверных данных о ходе спецоперации на видеохостинге YouTube и в социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).