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Россиянин с татуировкой в виде автомата сбежал из психдиспансера

Опасный для окружающих россиянин с расстройством сбежал из психдиспансера в Ачинске

Фото: МО МВД России «Ачинский»

В Красноярском крае разыскивают сбежавшего из психоневрологического диспансера 31-летнего осужденного россиянина Романа Новака. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает ngs24.ru.

По данным издания, ЧП произошло в Ачинске 12 мая. Сбежавший россиянин с татуировкой в виде автомата на правом виске представляет для окружающих серьезную опасность. Его приметы переданы всем нарядам полиции. В полиции принимают все необходимые меры к поимке беглеца.

29 апреля сообщалось, что в Волгограде 29-летнего уроженца Ульяновска осудят за педофилию, побег из колонии, изнасилование, грабеж и разбой.

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Владимир Седов
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