Сбежавшего из российской колонии рецидивиста осудят за педофилию и разбой

В Волгограде сбежавшего из колонии в Ульяновске рецидивиста осудят за педофилию

В Волгограде 29-летнего уроженца Ульяновска осудят за педофилию, побег из колонии, изнасилование, грабеж и разбой. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Дарья Буянова.

По данным следствия, когда рецидивист отбывал наказание за имущественные преступления в колонии-поселении Ульяновской области, его устроили на должность подсобного рабочего в одну из ИК региона. 4 октября 2021 года он сбежал оттуда, после чего уехал в Волгоград. Там 14 октября он напал с ножом на 15-летнюю школьницу, надругался над ней и забрал тысячу рублей.

Чтобы скрыться от следователей, фигурант отправился в Астрахань, где напал на 27-летнюю девушку, забрал у нее четыре тысячи рублей, мобильный телефон и изнасиловал ее. Вскоре после этого злоумышленника задержали.

Как пишет издание «Блокнот-Волгоград», первую судимость обвиняемый получил в 15-летнем возрасте: в 2007 году он пробрался в чужой дом и совершил кражу. Через год он снова проник в чужое жилище и совершил грабеж с насилием и разбоем, за это его отправили в колонию. В 2012 году он ворвался в дом подруги детства, избил ее мать, украл деньги и попытался вынести микроволновку. В 2013 году он воровал вещи у купающихся на пляже. Также он напал на женщину с ребенком, а после стал душить ее шнурком и похитил сумку. После освобождения в 2019 году он напал на школьницу и отобрал у нее деньги и телефон, а позже вырвал сумку из рук женщины.