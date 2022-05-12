Насиловавшего свою падчерицу в течение 10 лет россиянина приговорили к сроку

В Забайкалье мужчине дали 24,5 года колонии за сексуальное насилие над детьми и убийство

В Забайкальском крае 49-летнему Николаю Никонову назначили 24 года и шесть месяцев колонии за насилие над детьми и убийство девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что 30 марта 2021 года в поселке Шерловая Гора Никонов обманом проник в одну из квартир жилого дома. Там он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, а затем убил ее.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Никонов надругался и над своей малолетней родственницей. По данным ТАСС, подсудимый насиловал падчерицу в течение 10 лет.

Отбывать срок россиянин будет в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра. Также Никонов обязан выплатить три миллиона рублей матери убитого ребенка.