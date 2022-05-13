Пушилин счел преждевременными сообщения о котле вокруг Авдеевки

Пушилин заявил, что говорить о полноценном котле вокруг Авдеевки преждевременно

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин счел преждевременными сообщения о полномасштабном котле вокруг Авдеевки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пушилина, можно говорить об оперативном окружении группировки противника в Авдеевке и вокруг нее. «Говорить о масштабном полноценном котле вокруг Авдеевки — это немножко забегать вперед», — сказал глава ДНР.

Накануне в сети появилась информация, что Вооруженные силы Украины попали в окружение в районе Авдеевки. «Авдеевский котел закрыли ночью, сжимаем кольцо», — процитировал Telegram-канал «Донбасс решает» неназванного представителя Народной милиции ДНР.

Авдеевка расположена к северу от Донецка и находится под контролем Киева.