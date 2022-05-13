Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российский врач назвала семь несовместимых с походом к косметологу привычек

Дерматолог Лилия Дышлевая назвала вредным поход в сауну после чистки лица

Фото: Unsplash

Российский врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая назвала семь несовместимых с походом к косметологу привычек. Комментарий эксперта приводят «Аргументы и факты».

Специалист перечислила совершаемые клиентами ошибки, которые снижают эффективность проведенных бьюти-процедур. Так, в их число вошла привычка трогать руками лицо, а также использование тонального крема, посещение бани, сауны или бассейна после чистки закупоренных пор и воспалений. «Горячий воздух, повышенная влажность, хлорированная вода в бассейне могут ухудшить регенеративные функции кожи и стать причиной раздражения и без того травмированного лица. Кроме того, хлорированная вода способна привести к аллергической реакции», — отметила дерматолог, добавив, что данную процедуру также не рекомендуется проводить вслед за мезотерапией.

Помимо этого, к подобным вредным действиям врач отнесла нахождение под прямыми солнечными лучами или в солярии после нарушающих целостность кожного покрова манипуляций. В то же время она порекомендовала воздержаться от алкоголя и спорта после ботулинотерапии и инъекций филлеров.

«Введение препаратов под кожу плохо сочетается со спиртным, поскольку организм нуждается в восстановлении. Тренировки влияют на метаболизм и могут свести на нет всю воссозданную красоту», — пояснила Дышлевая.

Ранее в мае российский косметолог Наталья Токарева раскрыла простой способ омолодить кожу на пять лет с помощью яичной маски. Так, чтобы улучшить внешний вид, эксперт посоветовала девушкам старше 30 лет смешать один-два куриных белка с ложкой картофельного крахмала. «Затем — добавить чайную ложку льняного масла, чтобы кожа была мягкой и бархатистой», — поделилась рецептом специалист.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Шеф Пентагона провел переговоры с Шойгу
Командир иностранного батальона рассказал о потерях на Украине
Российский стилист перечислила необходимую в гардеробе обувь на лето
Названы лидеры по росту цен на жилье среди районов Москвы
Российская подлодка пробила лед торпедой
Создатель GTA избавился от дома в Калифорнии
Дерматолог назвала смертельную опасность мозолей
Редчайшая двухголовая змея дожила до 17 лет вопреки прогнозам ветеринаров
Европа столкнулась с нехваткой бензина
FIA определилась с наказанием показавшему скандальный жест российскому гонщику
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.