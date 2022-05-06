Российский косметолог раскрыла простой способ омолодить кожу на пять лет
Российский косметолог Наталья Токарева раскрыла простой способ омолодить кожу на пять лет с помощью яичной маски. Комментарий эксперта приводит «Московский комсомолец».
Так, чтобы улучшить внешний вид, эксперт посоветовала девушкам старше 30 лет смешать один-два куриных белка с ложкой картофельного крахмала. «Затем — добавить чайную ложку льняного масла, чтобы кожа была мягкой и бархатистой», — поделилась рецептом специалистка. Полученную маску, по ее словам, следует нанести на лицо, шею и зону декольте и подождать 15 минут, после чего ее необходимо смыть и применить увлажняющий крем.
При этом собеседница издания отметила, что данная процедура имеет кратковременный эффект и ее целесообразно проводить, например, перед праздничным вечером. По этой причине косметолог назвала указанное средство маской Золушки.
В апреле Наталья Токарева раскрыла способ омолодиться с помощью дешевых аптечных средств. Специалистка в сфере красоты заявила, что женщинам старше 30 лет улучшить внешний вид кожи помогут глазные капли таурин или их аналог, а также крем троксерутин. Данные препараты следует применять в определенном соотношении с собственной косметикой.