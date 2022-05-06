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Российский косметолог раскрыла простой способ омолодить кожу на пять лет

Косметолог Наталья Токарева заявила, что яичная маска визуально омолаживает кожу

Фото: engin akyurt / Unsplash

Российский косметолог Наталья Токарева раскрыла простой способ омолодить кожу на пять лет с помощью яичной маски. Комментарий эксперта приводит «Московский комсомолец».

Так, чтобы улучшить внешний вид, эксперт посоветовала девушкам старше 30 лет смешать один-два куриных белка с ложкой картофельного крахмала. «Затем — добавить чайную ложку льняного масла, чтобы кожа была мягкой и бархатистой», — поделилась рецептом специалистка. Полученную маску, по ее словам, следует нанести на лицо, шею и зону декольте и подождать 15 минут, после чего ее необходимо смыть и применить увлажняющий крем.

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При этом собеседница издания отметила, что данная процедура имеет кратковременный эффект и ее целесообразно проводить, например, перед праздничным вечером. По этой причине косметолог назвала указанное средство маской Золушки.

В апреле Наталья Токарева раскрыла способ омолодиться с помощью дешевых аптечных средств. Специалистка в сфере красоты заявила, что женщинам старше 30 лет улучшить внешний вид кожи помогут глазные капли таурин или их аналог, а также крем троксерутин. Данные препараты следует применять в определенном соотношении с собственной косметикой.

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Алина Гостева
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