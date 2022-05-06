Российский косметолог раскрыла простой способ омолодить кожу на пять лет

Косметолог Наталья Токарева заявила, что яичная маска визуально омолаживает кожу

Российский косметолог Наталья Токарева раскрыла простой способ омолодить кожу на пять лет с помощью яичной маски. Комментарий эксперта приводит «Московский комсомолец».

Так, чтобы улучшить внешний вид, эксперт посоветовала девушкам старше 30 лет смешать один-два куриных белка с ложкой картофельного крахмала. «Затем — добавить чайную ложку льняного масла, чтобы кожа была мягкой и бархатистой», — поделилась рецептом специалистка. Полученную маску, по ее словам, следует нанести на лицо, шею и зону декольте и подождать 15 минут, после чего ее необходимо смыть и применить увлажняющий крем.

При этом собеседница издания отметила, что данная процедура имеет кратковременный эффект и ее целесообразно проводить, например, перед праздничным вечером. По этой причине косметолог назвала указанное средство маской Золушки.

В апреле Наталья Токарева раскрыла способ омолодиться с помощью дешевых аптечных средств. Специалистка в сфере красоты заявила, что женщинам старше 30 лет улучшить внешний вид кожи помогут глазные капли таурин или их аналог, а также крем троксерутин. Данные препараты следует применять в определенном соотношении с собственной косметикой.