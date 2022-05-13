Стрижка японских принцесс стала новым трендом благодаря TikTok

Allure: стрижка химэ, которую делали японским принцессам, стала новым трендом в TikTok

Популярная японская стрижка химэ (в переводе — «принцесса») стала новым трендом у женщин благодаря соцсети TikTok. Соответствующий материал публикует американская версия журнала Allure.

Речь идет о прическе, подразумевающей длинные волосы с челкой, состоящей из двух частей — укороченной прямой на лбу и боковой, обрамляющей лицо. Издание утверждает, что в древности таким образом стригли японских принцесс, когда они достигали совершеннолетия, а также после вступления в брак.

Журналисты подчеркивают, что такая прическа требует тщательного ухода и регулярной горячей укладки, особенно для непослушных и вьющихся волос. «Эта стрижка лучше всего подходит тем, кто любит веселиться и открывать себя заново», — добавляет владелец американского салона красоты Neon Moon Скип Феллерс.

Известно, что TikTok-ролики, демонстрирующие химэ, набирают сотни тысяч просмотров. Помимо этого, стрижке отдают предпочтение лидеры женских K-pop групп, таких как TWICE и Blackpink, а также манекенщицы мировых брендов, в частности Prada, во время модных показов.

В августе 2021 года певица Билли Айлиш сделала стрижку как у российской артистки Ирины Аллегровой, которая стала трендом в TikTok. Речь идет о многослойной прическе Wolf Cut, что в переводе с английского означает «волчья стрижка». Она представляет собой длинные пряди на затылке и укороченные — у передней части лица.