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Создатель GTA избавился от дома в Калифорнии

Продюсер Дэн Хаузер продал дом в Калифорнии за 17,9 миллиона долларов

Фото: Realtor

Английский продюсер и один из создателей серии игр Grand Theft Auto (GTA) Дэн Хаузер избавился от особняка в Калифорнии. Покупателем выступила наследница канадской медиакомпании Thomson Reuters Тейлор Томсон, сообщает Dirt.

Дом находится в элитном квартале Лос-Анджелеса Брентвуде. Хаузер и его супруга Кристина Якубяк продали его за 17,9 миллиона долларов (более 1,1 миллиарда рублей). Пара владела особняком с июня 2020 года, когда приобрела его у финансиста Питера Ричардса за 16,5 миллиона долларов.

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Особняк построен в 2007 году, а потом полностью отреставрирован. Здание занимает почти 747 квадратных метров, внутри есть семь спален и девять ванных комнат, а также тренажерный зал, бар, двухуровневая гостиная, кухня, совмещенная со столовой, рабочий кабинет и терраса с видом на природу. Интерьер комнат выполнен в белом цвете с использованием дерева.

Ранее недвижимость в Брентвуде решила продать американская актриса Риз Уизерспун. Она попросила за особняк 25 миллионов долларов. Владением занимает площадь в 960 квадратных метров, внутри есть семь спален и десять ванных комнат.

Нина Ташевская
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