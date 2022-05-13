Россияне отказались платить таксисту и пробили ему голову

В Волгограде пассажиры отказались платить таксисту и избили его

В Волгограде таксист подвез пассажиров, однако в конце поездки они отказались платить и пробили ему голову. Об этом сообщает портал V1.RU со ссылкой на девушку пострадавшего.

«Подобрал девушку с парнем у магазина "Креветка" на улице 64-й Армии. Девушку высадил на улице 33 Героев, а парня — на остановке "Пролетарская". Там уже стоял его товарищ», — рассказала она.

После этого пассажир отказался платить за поездку и начал вместе со своим другом избивать таксиста. По словам девушки, один из нападавших выглядел нетрезво.

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, 12 мая в отдел полиции Красноармейского района из медицинского учреждения поступила информация о госпитализации с травмой головы и лица мужчины. Его девушка также написала заявление в полицию о привлечении к ответственности неизвестных.

«Предварительно установлено, что травму мужчина получил вечером 12 мая возле дома № 56 по проспекту Героев Сталинграда в результате конфликта с пассажирами. Выполнил заказ, пассажиры попытались убежать, не оплатив. Мужчина их попытался догнать, и в завязавшейся потасовке ему были причинены травмы», — заявили в пресс-службе МВД, отметив, что сейчас проводится доследственная проверка.

В свою очередь в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили о госпитализации 33-летнего мужчины в отделение нейрохирургии. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на улице Покровка в Москве водитель такси избил 20-летнюю пассажирку и распылил ей в лицо перцовый газ из баллончика. Врачи обнаружили у нее химический ожог верхних дыхательных путей первой степени, ушибы и раны.