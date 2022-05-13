В Латвии переведут обучение во всех школах на латышский язык

Власти Латвии решили перевести обучение в школах на государственный язык с 2025 года

Власти Латвии решили перевести обучение во всех школах страны на государственный язык с нового учебного года в 2025 году. Об этом в эфире TV24 заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце, передает РИА Новости.

По словам министра, для нововведения необходим переходный период, иначе появится риск возбуждения дел в Конституционном суде, что затянет процесс в любом случае. Во время переходного периода необходимо вести переговоры не только со школами, но и с посольствами стран, с которыми Латвия заключила межправительственные соглашения, отметила Муйжниеце.

Она также подчеркнула, что первое условие успешного переходного периода — это разговоры, разъяснения и организация дополнительных языковых курсов латышского для педагогов. Также министр отметила важность приобретения пособий для школ, реализующих программы обучения на языках меньшинств.

В 2018 году тогдашний президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, которые предусматривают переход школ к обучению на латышском языке. При этом он отметил, что у детей останется возможность изучать дисциплины, связанные с национальными меньшинствами страны и их культурой.

Следующий президент страны Эгилс Левитс назвал русский язык пережитком оккупации и предсказал его вытеснение в стране английским.