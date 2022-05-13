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Суд продлил арест задержанной в Москве чемпионки ОИ из США по делу о наркотиках

Суд продлил арест баскетболистке из США, задержанной в Москве за наркотики

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по баскетболу из США Бриттни Грайнер, задержанная в Москве по делу о наркотиках, останется под стражей до 18 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Химкинский суд Московской области.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста спортсменки.

Ранее сообщалось, что Грайнер в суде отказалась оспаривать предъявленные ей обвинения. При этом адвокаты американки настаивали на незаконности ее ареста.

5 марта стало известно, что американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Грайнер выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года. Баскетболистка — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в составе сборной США.

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Мария Рубникович
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