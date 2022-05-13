В Германии высказались за национализацию бывшей «дочки» «Газпрома»

Эксперт высказался за национализацию бывшей немецкой «дочки» «Газпрома»

Немецкий эксперт газового рынка из консалтинговой фирмы Energy Brainpool Фабиан Хунеке высказался за национализацию бывшей дочки «Газпрома» Gazprom Germania GmbH и ее дочерних предприятий, включая Wingas. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«Экспроприация была бы предпочтительным методом, чтобы торговые партнеры Wingas, например, продолжали получать услуги», — считает он. Хунеке пояснил, что после прекращения поставок газа из России трейдинговые компании Gazprom Germania оказались под угрозой неплатежеспособности. Поэтому нужны государственные гарантии, уверен эксперт. «Это предотвратит возникновение проблем у многих других компаний из-за эффекта домино», — сказал Хунеке.

Ранее бундестаг (парламент Германии) одобрил поправки к закону об энергетической безопасности. Теперь в случае острого кризиса власти могут передать под временное управление и даже национализировать энергетические компании (если есть опасения, что предприятие не сможет выполнять свои задачи).

Ранее несколько дочерних компаний экс-дочки «Газпрома» Gazprom Germania GmbH перестали получать газ на фоне введения в России санкций против западных компаний. В начале мая Россия ввела блокирующие санкции в отношении Gazprom Germania. Они предусматривают запрет на любые сделки с компаниями и проведение операций с ценными бумагами.