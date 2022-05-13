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В Германии высказались за национализацию бывшей «дочки» «Газпрома»

Эксперт высказался за национализацию бывшей немецкой «дочки» «Газпрома»

Фото: Michael Sohn / Reuters

Немецкий эксперт газового рынка из консалтинговой фирмы Energy Brainpool Фабиан Хунеке высказался за национализацию бывшей дочки «Газпрома» Gazprom Germania GmbH и ее дочерних предприятий, включая Wingas. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«Экспроприация была бы предпочтительным методом, чтобы торговые партнеры Wingas, например, продолжали получать услуги», — считает он. Хунеке пояснил, что после прекращения поставок газа из России трейдинговые компании Gazprom Germania оказались под угрозой неплатежеспособности. Поэтому нужны государственные гарантии, уверен эксперт. «Это предотвратит возникновение проблем у многих других компаний из-за эффекта домино», — сказал Хунеке.

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Ранее бундестаг (парламент Германии) одобрил поправки к закону об энергетической безопасности. Теперь в случае острого кризиса власти могут передать под временное управление и даже национализировать энергетические компании (если есть опасения, что предприятие не сможет выполнять свои задачи).

Ранее несколько дочерних компаний экс-дочки «Газпрома» Gazprom Germania GmbH перестали получать газ на фоне введения в России санкций против западных компаний. В начале мая Россия ввела блокирующие санкции в отношении Gazprom Germania. Они предусматривают запрет на любые сделки с компаниями и проведение операций с ценными бумагами.

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Платон Щукин
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