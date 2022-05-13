Во Франции призвали «закрыть двери в НАТО»

Бывший советник президента Франции Гено призвал «закрыть двери в НАТО»

Бывший советник президента Франции Николя Саркози Анри Гено заявил о необходимости «закрыть двери в НАТО» на фоне планов ряда стран по вступлению в альянс. Об этом сообщает ТАСС.

«Двери в НАТО необходимо закрыть. Включать в альянс Финляндию, Швецию, Украину, Молдавию, Грузию недопустимо», — заявил Гено.

По мнению экс-советника французского президента, США и Евросоюз (ЕС) способствуют превращению Североатлантического альянса в антироссийскую организацию и приближению к российским границам. Члены НАТО создали у «русских ощущение окружения, которое лежало в основе многих европейских войн».

Гено подчеркнул, что заключенное в ноябре соглашение о стратегическом партнерстве США и Украины «оформило альянс двух стран, ясно направленный против России».

12 мая президент и премьер-министр Финляндии Саули Нийнисте и Санна Марин поддержали подачу заявки на вступление страны в НАТО. По словам главы правительства и президента, в случае вступления в альянс страна повысит свои оборонные возможности и усилит объединение. По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, Финляндия подаст заявку в НАТО на следующей неделе.