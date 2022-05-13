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В Приднестровье пытались поджечь военкомат и нефтебазу

МВД Приднестровья сообщило, что ночью неизвестные пытались поджечь нефтебазу и военкомат

Фото: Vladislav Bachev / Reuters

МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) сообщило, что в ночь на 13 мая неизвестные пытались поджечь нефтебазу и военкомат. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным МВД, около 4 часов утра возле нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль с иностранными номерами, из него вышел мужчина, бросил зажигательную смесь и скрылся. Загорелась трава, она была быстро потушена.

«Спустя примерно полчаса в здание военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Воспламенение было оперативно ликвидировано охраной», — рассказали в ведомстве.

Пострадавших нет, в ПМР объявлен план «Перехват».

В конце апреля в Приднестровья прогремели несколько взрывов. Из гранатометов было обстреляно здание Министерства госбезопасности, затем последовали взрывы у воинской части в Парканах, были подорваны вышки связи в поселке Маяк. Тирасполь обвинил в причастности к случившемуся Киев.

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Алевтина Запольская
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