В Приднестровье пытались поджечь военкомат и нефтебазу

МВД Приднестровья сообщило, что ночью неизвестные пытались поджечь нефтебазу и военкомат

МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) сообщило, что в ночь на 13 мая неизвестные пытались поджечь нефтебазу и военкомат. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным МВД, около 4 часов утра возле нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль с иностранными номерами, из него вышел мужчина, бросил зажигательную смесь и скрылся. Загорелась трава, она была быстро потушена.

«Спустя примерно полчаса в здание военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Воспламенение было оперативно ликвидировано охраной», — рассказали в ведомстве.

Пострадавших нет, в ПМР объявлен план «Перехват».

В конце апреля в Приднестровья прогремели несколько взрывов. Из гранатометов было обстреляно здание Министерства госбезопасности, затем последовали взрывы у воинской части в Парканах, были подорваны вышки связи в поселке Маяк. Тирасполь обвинил в причастности к случившемуся Киев.