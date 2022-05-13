Польша предложила новый вариант ввода силовиков на Украину

Министр обороны Польши призвал создать международную группу саперов для помощи Украине

Польша предлагает создать международную группу саперов, чтобы помочь Украине разминировать районы, из которых были выведены российские войска. О новом варианте ввода силовиков после встречи с литовским коллегой заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. Его слова приводит RMF24.

По словам министра, больше всего в помощи в обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов и мин нуждаются фермеры, чтобы сеять зерновые.

«В интересах всего свободного мира позволить Украине возделывать поля, а для этого необходимо делать это при разминировании этих территорий», — сказал он. Блащак призвал создать международную группу саперов, которая будет состоять из полицейских, а не военных, чтобы Россия не восприняла это как отправку Западом солдат для помощи Украине.

10 мая президент США Джо Байден рассказал, что Соединенные Штаты и союзники думают над тем, как вернуть хранящееся на украинских складах зерно на мировой рынок. По словам американского лидера, всего на украинских складах может храниться до 20 миллионов тонн зерна.