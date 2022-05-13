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Польша предложила новый вариант ввода силовиков на Украину

Министр обороны Польши призвал создать международную группу саперов для помощи Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Польша предлагает создать международную группу саперов, чтобы помочь Украине разминировать районы, из которых были выведены российские войска. О новом варианте ввода силовиков после встречи с литовским коллегой заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. Его слова приводит RMF24.

По словам министра, больше всего в помощи в обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов и мин нуждаются фермеры, чтобы сеять зерновые.

«В интересах всего свободного мира позволить Украине возделывать поля, а для этого необходимо делать это при разминировании этих территорий», — сказал он. Блащак призвал создать международную группу саперов, которая будет состоять из полицейских, а не военных, чтобы Россия не восприняла это как отправку Западом солдат для помощи Украине.

10 мая президент США Джо Байден рассказал, что Соединенные Штаты и союзники думают над тем, как вернуть хранящееся на украинских складах зерно на мировой рынок. По словам американского лидера, всего на украинских складах может храниться до 20 миллионов тонн зерна.

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Алина Гончарова
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