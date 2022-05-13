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Депортированному из России бойцу-звезде ММА вынесли приговор

Таджикский боец-звезда ММА Чоршанбе Чоршанбиев приговорен к 8,5 года тюрьмы

Фото: РИА Новости

Таджикский боец смешанного стиля (MMA) Чоршанбе Чоршанбиев на родине приговорен к 8,5 года тюремного заключения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В конце декабря прошлого года стало известно, что против спортсмена было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана: «Возбуждение национальной расовой или религиозной вражды» и «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя». Когда конкретно был вынесен приговор, не уточняется.

Звезда турниров поп-MMA Чоршанбиев нарушил правила дорожного движения, передвигаясь по Лефортовскому тоннелю в Москве на Toyota Camry 6 декабря 2021-го. Боец не предъявил водительского удостоверения, которое действует на территории Российской Федерации. Также у спортсмена не оказалось полиса ОСАГО. 30 декабря он был депортирован из России.

Чоршанбиев известен по боям в российских промоушенах Hardcore Fighting, Hype Fighting Championship. Поединки этих турниров пользуются популярностью в YouTube.

Алексей Гусев
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